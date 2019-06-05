Валерий Рейнгольд: меня удивило "Чертаново". Видимо, у них ноги подкосились. Чего испугались-то?

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу матчей сборной России с командами Сан-Марино и Кипра в рамках отбора к чемпионату Европы 2020 года, а также поделился впечатлениями от игры «Чертаново» в контрольной встрече с дружиной Станислава Черчесова.

- Конечно же, в предстоящих играх надо брать 6 очков - это без вопросов. Надо забивать. Чем больше, тем лучше - и вопросы сняты, - отметил Рейнгольд. - Если мы будем говорить о том, какие места в рейтинге занимают наши соперники, - это же смех и грех! Ясно, конечно, что команда Кипра сильнее сборной Сан-Марино. Но Сан-Марино ведь последнее место занимает. Поэтому что тут говорить? Надо просто настроиться должным образом. Бегать-то они будут в любом случае. Не думаю, что игроки Сан-Марино приедут в Саранск и будут там пешком ходить. Так что бегать надо. В принципе же мы обязаны обыгрывать эти команды, и никаких вопросов здесь возникать не должно.- Да, конечно, я помню эту игру. Точно так же, как и отборочный матч к Евро-2000 с Андоррой, когда мы еле ноги унесли: Онопко забил второй мяч, и мы выиграли 2:1. Такие игры, да, конечно, бывают. Лихтенштейн, Фарерские острова, Андорра...В это число входит и Сан-Марино. Но Кипр, повторюсь, посильнее Сан-Марино. Но здесь, дома, не надо зацикливаться - мы обязаны побеждать эту команду. В гостях, конечно, будет посложнее. Все-таки, честно говоря, они играть в футбол умеют.- Ну, может быть, эта игра и нужна была. Когда на той стороне стоит противник - не очень важно, кто это, «Чертаново» или какая-то другая команда - главное, что сборная получила хорошую нагрузку. Я смотрел эту игру. Что там обсуждать? Там обсуждать особо нечего. Сам счет говорит о том, что наша сборная на порядок выше. Меня удивило только одно: почему 6:0? Все-таки ожидал от «Чертаново» борьбы. Молодые ребята... Чего вы испугались-то? Вспоминаю свою бытность: дубль московского «Спартака» встречался со сборной СССР. Мы проиграли 1:2, и нормально было: сумели навязать сопернику борьбу. Поэтому здесь должно быть самолюбие. 0:6 - это очень много. Видимо, у них ноги подкосились.-С большим творческим подъемом. Потому что людям на периферии надо посмотреть на футбол, наяву увидеть игроков сборной. К тому же, к чемпионату мира в Саранске и Нижнем были построены хорошие стадионы. Нет вопросов. Здесь все правильно. Я редко хвалю чиновников, но в данной ситуации я их хвалю. Если бы эти игры проходили в Москве, у нас был бы недобор половины желающих посмотреть. У нас здесь народ избалован спортивными событиями. А там люди пойдут и поддержат нашу сборную.