Владимир Быстров назвал виновных в расформировании "Тосно"

Бывший футболист "Тосно" Владимир Быстров назвал виновных в расформировании клуба из Ленинградской области.– Он не один, думаю!– Обещания раздавал генеральный директор Матюшенко. Борис Пайкин, главный инвестор и президент федерации футбола Ленинградской области, заходил в раздевалку, убеждал: "Доиграйте сезон, не тревожьтесь. Со всеми расплатятся". Состав-то для борьбы за выживание был нормальный. Вдруг начали привозить каких-то сербов. Для чего – если у вас денег нет? Они просто так не поехали бы, наверняка получали что-то за подписание. Подъемные. Вот встретите Матюшенко, спросите: "Кто обещал деньги?"