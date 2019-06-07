Владимир Быстров назвал виновных в расформировании "Тосно"

Бывший футболист "Тосно" Владимир Быстров назвал виновных в расформировании клуба из Ленинградской области.

– Можете назвать конкретного человека, виноватого в смерти "Тосно"?

– Он не один, думаю!

– Так кто?

– Обещания раздавал генеральный директор Матюшенко. Борис Пайкин, главный инвестор и президент федерации футбола Ленинградской области, заходил в раздевалку, убеждал: "Доиграйте сезон, не тревожьтесь. Со всеми расплатятся". Состав-то для борьбы за выживание был нормальный. Вдруг начали привозить каких-то сербов. Для чего – если у вас денег нет? Они просто так не поехали бы, наверняка получали что-то за подписание. Подъемные. Вот встретите Матюшенко, спросите: "Кто обещал деньги?"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Быстров Тосно
Сегодня, 11:21
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