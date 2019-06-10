У «Спартака» дорожают абонементы. Но болельщики и без этого собираются бойкотировать матчи
Всё потому, что Кононова по итогам закончившегося сезона так и не сняли с поста главного тренера. О бунте, который старательно раскручивает Евгений Кафельников, и разнице в ценах между «красно-белыми» и ЦСКА
Всё началось с заседания совета директоров «Спартака» по итогам сезона. После пощёчины от «Оренбурга», отправившего «красно-белых» в квалификацию Лиги Европы, все ждали бурной реакции – и увольнения Кононова.
Но ещё до окончания заседания совета директоров вышел Андрей Федун, брат владельца, и сказал:
- Все остаются, всё хорошо, - и стало понятно, что на летний кубок «Матч Париматч Премьер» у «Спартака» всё ещё высокие шансы.
Сразу пошло негодование. Громче всех, как это бывает часто после неудач «Спартака», был легендарный теннисист Евгений Кафельников. Он решил организовать бунт – бойкотировать домашние игры, пока не снимут Кононова
Но славным восстание не получилось. Очень скоро стало понятно, что вряд ли получится нанести клубу серьёзный ущерб.
15 тыс. уже было на момент окончания мая. Представляется, сколько уже решилось и сколько ещё решится за оставшееся время? Если что, в прошлом году реализовали 23 тыс. абонементов. Получается, уже стопроцентно не получилось захватить и половину. Катастрофы с посещением «Спартак» точно не ждёт.
Ведь сам Федун объяснял
Хотя руководство «красно-белых» сделало всё, чтобы это произошло. Во-первых, о старте продаж не было сообщений в соцсетях. Как пишут в интернете, даже не отправили письма владельцам абонементов на прошлый сзеон. Во-вторых, - подняли цены.
Больше всего болельщикам не понравилось именно увеличение стоимости. Якобы из-за того, что непонятно, по какой именно причине ходить на футбол будет дороже. А нынешнее состояние команды прекрасная почва для любого недовольства.
Но, на самом деле, возмущаться почти нет смысла. Цены по сравнению с прошлым годом выросли только на сектора ВИП. Для обычных фанатов ничего страшного не произошло. Вот цены на закончившийся сезон для сравнения
Но при этом у «Спартака», похоже, останутся самые высокие цены в премьер-лиге. Пока нельзя сравнить наверняка, потому что большинство клубов ещё не выкатили абонементную программу. Зато просочилась информация о главных соперниках «красно-белых».
ЦСКА начнёт продажу для всех в конце июня, пока доступно лишь продление. «Армейцы» предлагают абонементы трёх типов: только на РПЛ, на РПЛ + 3 групповых матча ЛЕ и вообще на всё. На фанатку цены такие.
Скромнее. С одной стороны, у ЦСКА поменьше фанатов, но не такой большой стадион, да и вокруг команды сейчас куда более здоровая атмосфера.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат"
Всё началось с заседания совета директоров «Спартака» по итогам сезона. После пощёчины от «Оренбурга», отправившего «красно-белых» в квалификацию Лиги Европы, все ждали бурной реакции – и увольнения Кононова.
Но ещё до окончания заседания совета директоров вышел Андрей Федун, брат владельца, и сказал:
- Все остаются, всё хорошо, - и стало понятно, что на летний кубок «Матч Париматч Премьер» у «Спартака» всё ещё высокие шансы.
Сразу пошло негодование. Громче всех, как это бывает часто после неудач «Спартака», был легендарный теннисист Евгений Кафельников. Он решил организовать бунт – бойкотировать домашние игры, пока не снимут Кононова
Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах,мы ???сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить,можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона,то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019
Но славным восстание не получилось. Очень скоро стало понятно, что вряд ли получится нанести клубу серьёзный ущерб.
Мне 30 минут сказали,что 15 тысяч сезонных абонементом будет продлено. Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч ?(6 сезонных абонементов), вы не увидите! Я,очень люблю СПАРТАК @fcsm_official ,но такого мерзкого отношения к себе не потерплю— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019
15 тыс. уже было на момент окончания мая. Представляется, сколько уже решилось и сколько ещё решится за оставшееся время? Если что, в прошлом году реализовали 23 тыс. абонементов. Получается, уже стопроцентно не получилось захватить и половину. Катастрофы с посещением «Спартак» точно не ждёт.
Ведь сам Федун объяснял
Пока в федунятнике созревают планы по абикам (до сих пор?), посмотрим фрагмент одного вью, в котором были затронуты цифры минимальных продаж, которые для них важны. pic.twitter.com/zFXEotte3Z— OLDSCHOOL & FRIENDS (@rwoldschool) June 6, 2019
Хотя руководство «красно-белых» сделало всё, чтобы это произошло. Во-первых, о старте продаж не было сообщений в соцсетях. Как пишут в интернете, даже не отправили письма владельцам абонементов на прошлый сзеон. Во-вторых, - подняли цены.
Больше всего болельщикам не понравилось именно увеличение стоимости. Якобы из-за того, что непонятно, по какой именно причине ходить на футбол будет дороже. А нынешнее состояние команды прекрасная почва для любого недовольства.
Но, на самом деле, возмущаться почти нет смысла. Цены по сравнению с прошлым годом выросли только на сектора ВИП. Для обычных фанатов ничего страшного не произошло. Вот цены на закончившийся сезон для сравнения
Но при этом у «Спартака», похоже, останутся самые высокие цены в премьер-лиге. Пока нельзя сравнить наверняка, потому что большинство клубов ещё не выкатили абонементную программу. Зато просочилась информация о главных соперниках «красно-белых».
ЦСКА начнёт продажу для всех в конце июня, пока доступно лишь продление. «Армейцы» предлагают абонементы трёх типов: только на РПЛ, на РПЛ + 3 групповых матча ЛЕ и вообще на всё. На фанатку цены такие.
Скромнее. С одной стороны, у ЦСКА поменьше фанатов, но не такой большой стадион, да и вокруг команды сейчас куда более здоровая атмосфера.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат"