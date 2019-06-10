У «Спартака» дорожают абонементы. Но болельщики и без этого собираются бойкотировать матчи

Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах,мы ???сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить,можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона,то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019

Мне 30 минут сказали,что 15 тысяч сезонных абонементом будет продлено. Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч ?(6 сезонных абонементов), вы не увидите! Я,очень люблю СПАРТАК @fcsm_official ,но такого мерзкого отношения к себе не потерплю — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019

Пока в федунятнике созревают планы по абикам (до сих пор?), посмотрим фрагмент одного вью, в котором были затронуты цифры минимальных продаж, которые для них важны. pic.twitter.com/zFXEotte3Z — OLDSCHOOL & FRIENDS (@rwoldschool) June 6, 2019