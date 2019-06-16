Рашид Рахимов: для такой страны должно быть 18 команд

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о своем отношении к расширению РПЛ до 18 команд.

"Есть ли такое количество команд, способны ли мы держаться на определенном уровне? Нужны инфраструктура, финансирование клубов, хорошая организация. У первой лиги есть хорошие команды, которые готовы выйти. Но даже те, кто выходит, не обладают инфраструктурой для уровня премьер-лиги. Мне кажется, для такой страны должно быть 18 команд", - цитирует Рахимова пресс-служба клуба.
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 22:28
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