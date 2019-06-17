Суд отложил рассмотрение иска Муравьева против "Динамо"

Савеловский районный суд отложил рассмотрение иска экс-гендиректора "Динамо" Евгения Муравьева к клубу о выплате 2 миллионов 400 тысяч рублей за расторжение трудового договора. Рассмотрение иска состоится 9 июля в 15:30 по московскому времени.

На заседании присутствовали представители Муравьева и "Динамо". Решение отложить дело было принято по соглашению сторон с целью ознакомления с приобщенными материалами дела.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство ответчика о закрытии судебных слушаний, так как материалы по делу носят конфиденциальный характер.

Sport24.ru
Теги: Муравьев Динамо
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