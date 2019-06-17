Директор "Чертаново": воспитанников Слуцкого не отпускают за границу? Значит, ему так преподносят федеральные стандарты

Николай Ларин, руководитель клуба ФНЛ "Чертаново" и спортивной школы на юге Москвы развил острую тему, о которой говорил Леонид Слуцкий.– Когда кто-то верит в свою идею, ходит и пробивается, то преград нет.– Смотрите: "Чертаново" участвует в 15 заграничных детских турнирах в год командами разных возрастов. И ничто нам не мешает это делать.– Значит, ему так преподносят эти стандарты. В Москве и Волгограде они не отличаются.