Директор "Чертаново": воспитанников Слуцкого не отпускают за границу? Значит, ему так преподносят федеральные стандарты

Николай Ларин, руководитель клуба ФНЛ "Чертаново" и спортивной школы на юге Москвы развил острую тему, о которой говорил Леонид Слуцкий.

– Получается, один человек не может все изменить?

– Когда кто-то верит в свою идею, ходит и пробивается, то преград нет.

– Но есть федеральные стандарты, в соответствии с которыми детей не отпускают на стажировку в Голландию.

– Смотрите: "Чертаново" участвует в 15 заграничных детских турнирах в год командами разных возрастов. И ничто нам не мешает это делать.

– А почему Слуцкому мешают?

– Значит, ему так преподносят эти стандарты. В Москве и Волгограде они не отличаются.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чертаново Слуцкий
Сегодня, 08:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама