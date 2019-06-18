Антон Шунин присоединится к "Динамо" 19 июня
Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.
Футболисты "Динамо" готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, которая 8 и 11 июня проводила отборочные матчи чемпионата Европы - 2020 с командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).
"Шунин прибудет в Австрию и присоединится к команде завтра", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
Футболисты "Динамо" готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, которая 8 и 11 июня проводила отборочные матчи чемпионата Европы - 2020 с командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).
"Шунин прибудет в Австрию и присоединится к команде завтра", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.