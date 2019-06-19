Шандор Варга: Акунья заинтересован в переходе в "Зенит"
Известный агент Шандор Варга сообщил, что защитник "Спортинга" Акунья хочет перейти в "Зенит".
"Новой информации по Акуньи нет. Но, думаю, "Зенит" в ближайшее время определится с трансферными целями, ведь команда вышла из отпуска. Скажу лишь, что игрок по-прежнему заинтересован в переходе. Его агент приезжал в Петербург на чемпионский матч против ЦСКА. Он пообщался с руководством клуба и дал понять, что Маркос готов к переходу. Поэтому не удивлюсь, если "Зенит" вернется к теме. Позиция ведь по-прежнему до конца не закрыта. Хотя я очень рад, что Жирков подписал новый контракт. Это топ-футболист. Но надо понимать физиологию, возраст. Надеюсь, он будет еще долго помогать "Зениту", но на каждой позиции все равно нужно иметь два игрока. Конкуренция — это всегда хорошо. Со стороны игрока, повторюсь, большой интерес", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".
"Новой информации по Акуньи нет. Но, думаю, "Зенит" в ближайшее время определится с трансферными целями, ведь команда вышла из отпуска. Скажу лишь, что игрок по-прежнему заинтересован в переходе. Его агент приезжал в Петербург на чемпионский матч против ЦСКА. Он пообщался с руководством клуба и дал понять, что Маркос готов к переходу. Поэтому не удивлюсь, если "Зенит" вернется к теме. Позиция ведь по-прежнему до конца не закрыта. Хотя я очень рад, что Жирков подписал новый контракт. Это топ-футболист. Но надо понимать физиологию, возраст. Надеюсь, он будет еще долго помогать "Зениту", но на каждой позиции все равно нужно иметь два игрока. Конкуренция — это всегда хорошо. Со стороны игрока, повторюсь, большой интерес", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".