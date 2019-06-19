Кононов требует Мирзова, а Сёмин ссорится с руководством из-за Ерёменко?
Перемены в «Спартаке»
Вчера грянул взрыв – скандальный Денис Глушаков, воевавший почти весь сезон с болельщиками, покинул «Спартак». Сразу после этого стало известно, что «красно-белых» оставляет и Дмитрий Комбаров, и Боккетти. Все трое были важными фигурами в Народной команде.
Глушаков ушёл. Так будет лучше всем
Но это, как сообщает sport24, ещё не конец. Перестройка продолжается. Кононов, работавший год назад в Туле, продолжает настаивать на покупке Мирзова. Руководство, очевидно, не в восторге от этой идеи. В том числе и потому, что на фланги в «Спартаке» есть Ломовицкий и Ташаев, Мельгарехо и вернувшийся из аренды Бакаев.
В том случае, если «красно-белые» сумеют договориться о переходе Мирзова, Александр Ломовицкий, по информации журналистов, будет отдан в аренду. А Ташаева собирались продавать ещё весной, но на провалившего сезон хавбека ещё нужно найти покупателя.
Сёмин взъерепенился из-за Ерёменко?
Позавчера «Локомотив» объявил о подписании центрального бразильского защитника Мурило. Юрий Павлович Сёмин прокомментировал сделку так, будто он этого парня в деле ни разу не видел, поэтому и сказать ничего не может. Болельщики напряглись – предыдущее руководство таким же образом привозило наставнику игроков, из-за чего возникали конфликты. Что, опять?
«Локомотив» купил игрока, которого Сёмин даже не знает
Сёмин сказал, что не собирается брать Мурило с собой на сборы:
- В первоначальных списках и планах его не было.
Поэтому он начнет подготовку в Москве – или с молодежным составом, или с «Казанкой», а затем, поедет ли он на второй сбор, будет видно по ситуации.
Я не знаю этого игрока, пускай тренеры молодежной команды и «Казанки» сначала дадут ему характеристику, а потом мы уже будем определяться, - приводит слова наставника «Локо» издание «Р-Спорт».
Журналист «СЭ» Дмитрий Симонов написал, что Сёмин не допустил до тренировок с основной командой новичка Мурило Серкейру потому, что по его просьбе не был подписан полузащитник Роман Еременко. «Локомотив» якобы не стал подписывать Еременко (зарплата 2 млн евро в год и агентские; недавно подписал новый контракт с «Ростовом» на 4 года) из-за его возраста (Ерёменко уже 32).
Особенно жалко в этой истории Мурило, который пролетел полмира, и получил такой тёплый приём. Ждём официальных комментариев от руководства клуба. Пока боссы «железнодорожников» отмалчиваются.
У Аргентины проблемы
Сборная Месси последние годы натерпелась всякого. Аргентина выходила в финал Чемпионата мира 2014 года, но проигрывала там Германии. На Копа Америка ситуация ещё гаже – с 2004-го наследники Марадоны четырежды играли в финале и ни разу не побеждали.
На этом чемпионате Америки дела обстоят ещё хуже, чем обычно. После двух туров Аргентина находится на дне своей группы. Сначала они звонко влетели Колумбии, затем сыграли вничью с Парагваем. Аргентина вполне может провалиться и не выйти в плей-офф. Впереди решающий матч с Катаром, который надо в любом случае побеждать.
- Это будет матч нашей жизни. Будет безумием, если мы не сможем выйти из группы, - сказал Лионель, забивший Парагваю с пенальти.
Будет не меньшим безумием, если Аргентина соберётся, выйдет в плей-офф и снова проиграет в решающем матче.
Ильина решили не наказывать за расизм
В полуфинале Кубка, когда играли между собой «Арсенал» и «Урал», сцепились нападающий Ильин и полузащитник Мирзов. Последний, как сообщалось, ударил Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. Ризиуан объяснял, что форвард соперника назвал его «чуркой».
КДК провел экспертизу и решил не наказывать Ильина. Зато впаял Мирзову дисквалификацию на два кубковых матча:
- Ильин полностью отрицает свою вину, он отрицает, что вообще как-то оскорблял Мирзова. На сегодня у КДК нет вины Ильина. Решение следующее: в удовлетворении «Арсенала» в наложении санкций на Ильина отказать. За агрессивное поведение (удар Ильина) дисквалифицировать Мирзова на два матча Кубка России по футболу.
Оба клуба представили свои организации для сурдэкспертизы, мы отправили данные в две эти организации с целью дать заключение, какие слова мог говорить Ильин, можно ли это установить. Мы получили ответы из этих центров. Из этих ответов четко установлено, что слово «чурка» Ильин не произносил, так как распознать это слово по видеозаписи невозможно.
Более того, в организациях сказали, что практически невозможно разобрать, что вообще произносилось. После того, как мы получили ответы, у нас нет доказательств того, что Ильин произносил какие-либо оскорбительные слова. У нас получается слово против слова», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца издание «Р-Спорт».
И снова Украина
Вчера стало известно, что украинский защитник Иван Ордец будет играть за московское «Динамо». Всю взрослую карьеру он провел в «Шахтере» и даже провёл 12 матчей за сборную Украины.
В социальных сетях, несмотря на то, что Иван не единственный украинец, играющий в нашей премьер-лиге (ещё есть Ракицкий, Данченко, Кулаков, Калинин), соотечественники Ордеца отреагировали жёстко.
- Был украинец и нет украинца... За деньги родину продал, - это самое мягкое, что можно найти в комментариях инстаграма Ивана.
Ордец быстро сориентировался и закрыл комментарии к посту, в котором он рассказывает, что покидает «Шахтёр», но многое осталось под другими фотографиями:
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Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ? Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ? Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ? Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ? А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ? Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ? Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ? «Шахтёр» ЧЕМПИОН!
- Ты позор украинского футбола. Ты, Ванька, русская ш**ха, - пишут фанаты.
Многочисленные примеры переходов украинских игроков в наши клубы публику соседней страны так и не убедили.
Информационная война продолжается и на футбольном уровне.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Федор Успенский, "СЭ", "Чемпионат", REUTERS/Edgard Garrido