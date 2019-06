Кононов требует Мирзова, а Сёмин ссорится с руководством из-за Ерёменко?

View this post on Instagram

Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ? Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ? Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ? Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ? А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ? Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ? Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ? «Шахтёр» ЧЕМПИОН!