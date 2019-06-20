УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения
УЕФА в официальном твиттере поздравил с 37-летием бывших защитников ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких.
К поздравлению прилагается видео гола Алексея Березуцкого в ворота "Спортинга" в победном для ЦСКА финале Кубка УЕФА.
К поздравлению прилагается видео гола Алексея Березуцкого в ворота "Спортинга" в победном для ЦСКА финале Кубка УЕФА.
? Поздравляем с 37-летием экс-защитников @pfc_cska и @TeamRussia Алексея и Василия Березуцких! ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 20, 2019
? Смотрим гол Алексея "Спортингу"... pic.twitter.com/xwZnZK9kHT