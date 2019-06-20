УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения

УЕФА в официальном твиттере поздравил с 37-летием бывших защитников ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких.

К поздравлению прилагается видео гола Алексея Березуцкого в ворота "Спортинга" в победном для ЦСКА финале Кубка УЕФА.

Теги: Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 14:30
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