Роман Березовский: с приходом Банка ВТБ связываем большие надежды на возрождение "Динамо"

Бывший вратарь и тренер "Динамо" Роман Березовский выразил уверенность, что недавняя смена руководства в футбольном клубе приведет к улучшению результатов.

"С приходом Банка ВТБ все мы связываем большие надежды на возрождение "Динамо". Не сомневаюсь, что бело-голубые будут только подниматься вверх по турнирной таблице. Команда сейчас обновляется. Вновь прибывшим ребятам, хотим мы этого или нет, обязательно потребуется какое-то время на адаптацию.

- Что пожелаете динамовским болельщикам?

- Продолжайте также яростно поддерживать свою родную команду. Динамовские поклонники в большинстве своем – культурные и воспитанные люди. Я их очень сильно уважаю и люблю, не хочется говорить слово "прощай". Уверен, что наши пути еще пересекутся. Желаю "Динамо" только успеха и побед! Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить нынешнее руководство за то, что пошли мне навстречу и предоставили шанс реализовать себя в тренерском штабе основного состава клуба РПЛ.

официальный сайт ФК "Динамо"
Теги: Березовский Динамо
Сегодня, 15:16
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