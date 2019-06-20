Роман Березовский: с приходом Банка ВТБ связываем большие надежды на возрождение "Динамо"

Бывший вратарь и тренер "Динамо" Роман Березовский выразил уверенность, что недавняя смена руководства в футбольном клубе приведет к улучшению результатов."С приходом Банка ВТБ все мы связываем большие надежды на возрождение "Динамо". Не сомневаюсь, что бело-голубые будут только подниматься вверх по турнирной таблице. Команда сейчас обновляется. Вновь прибывшим ребятам, хотим мы этого или нет, обязательно потребуется какое-то время на адаптацию.- Продолжайте также яростно поддерживать свою родную команду. Динамовские поклонники в большинстве своем – культурные и воспитанные люди. Я их очень сильно уважаю и люблю, не хочется говорить слово "прощай". Уверен, что наши пути еще пересекутся. Желаю "Динамо" только успеха и побед! Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить нынешнее руководство за то, что пошли мне навстречу и предоставили шанс реализовать себя в тренерском штабе основного состава клуба РПЛ.