Мирча Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками "Зенита" в обход меня
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал об отношениях с Сергеем Фурсенко, который ранее был президентом питерского клуба.
"В "Зените" Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство — убрали спортивного директора, врача, других сотрудников…
Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан "Бруно", убеждал, что хочет строить новый, молодой "Зенит" со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего "Шахтера" и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?" - цитирует Луческу "Советский спорт".
"В "Зените" Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство — убрали спортивного директора, врача, других сотрудников…
Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан "Бруно", убеждал, что хочет строить новый, молодой "Зенит" со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего "Шахтера" и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?" - цитирует Луческу "Советский спорт".