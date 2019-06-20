Мирча Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками "Зенита" в обход меня

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал об отношениях с Сергеем Фурсенко, который ранее был президентом питерского клуба.

"В "Зените" Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство — убрали спортивного директора, врача, других сотрудников…

Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан "Бруно", убеждал, что хочет строить новый, молодой "Зенит" со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего "Шахтера" и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?" - цитирует Луческу "Советский спорт".
Теги: Луческу Фурсенко Зенит
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