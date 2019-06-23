Источник: Семин продавил решение продлить контракт с Игнатьевым
Журналист "Спорт-Экспресса" Дмитрий Симонов рассказал детали того, как было достигнуто новое соглашение между "Локомотивом" и Владиславом Игнатьевым:
- Удивительное решение "Локо" – все-таки продлить Влада Игнатьева. По моим данным, это решение продавил Семин.
Еще перед подписанием Живого [Дмитрия Живоглядова] Палыч вдруг взял и заявил – Игнатьев мне важнее, Живоглядов менее важен, можете и не брать. Но по игроку уже была договоренность, - написал журналист в твиттере.
Напоминаем, что "Локомотив" купил в это межсезонье Дмитрия Живоглядова из "Уфы" на позицию правого защитника, а затем продлил контракт с Владиславом Игнатьевым, выступающим на этой же позиции.
Удивительное решение Локо - всё-таки продлить Влада Игнатьева. По моим данным, это решение продавил Сёмин. Ещё перед подписанием Живого Палыч вдруг взял и заявил - Игнатьев мне важнее, Живоглядов менее важен, можете и не брать. но по игроку уже была договорённость...— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) June 23, 2019
- Удивительное решение "Локо" – все-таки продлить Влада Игнатьева. По моим данным, это решение продавил Семин.
Еще перед подписанием Живого [Дмитрия Живоглядова] Палыч вдруг взял и заявил – Игнатьев мне важнее, Живоглядов менее важен, можете и не брать. Но по игроку уже была договоренность, - написал журналист в твиттере.
Напоминаем, что "Локомотив" купил в это межсезонье Дмитрия Живоглядова из "Уфы" на позицию правого защитника, а затем продлил контракт с Владиславом Игнатьевым, выступающим на этой же позиции.