Источник: Семин продавил решение продлить контракт с Игнатьевым

Журналист "Спорт-Экспресса" Дмитрий Симонов рассказал детали того, как было достигнуто новое соглашение между "Локомотивом" и Владиславом Игнатьевым:


- Удивительное решение "Локо" – все-таки продлить Влада Игнатьева. По моим данным, это решение продавил Семин.

Еще перед подписанием Живого [Дмитрия Живоглядова] Палыч вдруг взял и заявил – Игнатьев мне важнее, Живоглядов менее важен, можете и не брать. Но по игроку уже была договоренность, - написал журналист в твиттере.

Напоминаем, что "Локомотив" купил в это межсезонье Дмитрия Живоглядова из "Уфы" на позицию правого защитника, а затем продлил контракт с Владиславом Игнатьевым, выступающим на этой же позиции.
Теги: Живоглядов Семин Кикндазе Игнатьев
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