Источник: Семин продавил решение продлить контракт с Игнатьевым

Удивительное решение Локо - всё-таки продлить Влада Игнатьева. По моим данным, это решение продавил Сёмин. Ещё перед подписанием Живого Палыч вдруг взял и заявил - Игнатьев мне важнее, Живоглядов менее важен, можете и не брать. но по игроку уже была договорённость... — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) June 23, 2019

Журналист "Спорт-Экспресса" Дмитрий Симонов рассказал детали того, как было достигнуто новое соглашение между "Локомотивом" и Владиславом Игнатьевым:- Удивительное решение "Локо" – все-таки продлить Влада Игнатьева. По моим данным, это решение продавил Семин.Еще перед подписанием Живого [Дмитрия Живоглядова] Палыч вдруг взял и заявил – Игнатьев мне важнее, Живоглядов менее важен, можете и не брать. Но по игроку уже была договоренность, - написал журналист в твиттере.Напоминаем, что "Локомотив" купил в это межсезонье Дмитрия Живоглядова из "Уфы" на позицию правого защитника, а затем продлил контракт с Владиславом Игнатьевым, выступающим на этой же позиции.