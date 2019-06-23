Комментатор Гутцайт уйдёт с "Матч ТВ"

Громкий трансфер: экс-комментатор телеканала «Матч ТВ» @guttsait примеряет черничную футболку Okko Спорт.



Роман, добро пожаловать в команду! ? pic.twitter.com/wvZ66YPzKc — Okko Спорт (@OkkoSport) June 23, 2019

Сразу два комментатора "Матч ТВ" уйдут работать на Okko Sport. Сегодня было официально объявлено, что к сервису присоединился Роман Гутцайт.Вторым новичком Okko, по информации Sports.ru, будет Филипп Кудрявцев.32-летний Гутцайт станет заместителем шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт Владимира Стогниенко.