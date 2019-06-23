Комментатор Гутцайт уйдёт с "Матч ТВ"

Сразу два комментатора "Матч ТВ" уйдут работать на Okko Sport. Сегодня было официально объявлено, что к сервису присоединился Роман Гутцайт.


Вторым новичком Okko, по информации Sports.ru, будет Филипп Кудрявцев.

32-летний Гутцайт станет заместителем шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт Владимира Стогниенко.

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Теги: Матч ТВ
Сегодня, 20:50
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