"Зенит" обыграл "Левски" благодаря голу Азмуна

"Зенит" добился минимальной победы в товарищеском матче с "Левски" – 1:0.

Товарищеский матч

"Левски" – "Зенит" 0:1

Гол: Азмун, 48 (пен).

"Левски": Миятович, Горанов, Найденов, Рейш, Каргас, Тиам (Юруков, 55), Райнов, Паулиньо (Мазурек, 77), Мариани, Костов (Димитров, 66), Иванов (Петков, 77).

"Зенит": Лунёв (Бабурин, 46), Иванович (Краневиттер, 61), Ракицкий (Мевля, 61), Смольников (Терентьев, 61), Жирков (Набиуллин, 61), Нобоа (Эрнани, 61), Мусаев (Оздоев, 46), Ерохин (Мак, 61), Ригони (Дзюба, 61), Дриусси (Маммана, 46), Азмун (Заболотный, 61).
Теги: Зенит Левски Азмун
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