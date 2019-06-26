Валерий Рейнгольд - об игре "Спартака": я чуть телевизор в окно не выкинул по ходу первого тайма

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги товарищеского матча "красно-белых" против "Ростова" (0:2).- Я чуть телевизор в окно не выкинул по ходу первого тайма, - начал Рейнгольд. - "Спартак" вышел на поле и бегать не хотел! Тем более в основном были молодые с первых минут, все же жалуются что молодёжи в составе нет, вот она и вышла, играйте на здоровье, но нет! Я в шоке! Такого я давно не видел, и это нельзя оправдать тем, что команда недавно вышла из отпуска. Прямо говоря, этот турнир никому не нужен, но если уж вы приехали - покажите хоть что-то! Минут 20 хоть побегайте приличней чем было! Сил нет на это просто смотреть...Увиденное в первом тайме так и вовсе безобразие, это насмешка над футболом! Я сидел и плевался, пульс поднялся от такого футбола. Это как же нужно себя не уважать, чтобы так играть когда тебя по телевизору показывают... молодые футболисты не хотят бегать. Я посмотрел на действия Мелкадзе... какой ему новый контракт? С кем вы продлеваете контракт? В колхозе лучше играют! Я балдею от решений Кононова.Посмотрите на то как мы пропускали голы, всё то же самое. В первом голе Кутепов смотрит на задницу соперника... почему? Второй мяч - где был великолепный Айртон? Там же, куда чуть ранее смотрел Кутепов! Позиции никто не держит, никто и ни за что не отвечает. Анархия сплошная! Где ваша совесть? Вы московский "Спартак" представляете! Болельщики хотят увидеть даже в таких матчах хоть какие-то намёки на комбинационный футбол, хоть какие-то намёки на идеи во время игры... но нет ничего, полный ноль! Такого безобразия я не видел давно.Опять же, я понимаю что это товарищеский матч, команда втягивается и так далее. А "Ростов" не втягивается что ли? Почему они бегали и с лёгкостью забили два мяча? Да потому что Карпин от них этого требует и постоянно им пихает! Мы же не требуем в таких матчах пахать все 90 минут, но хоть минут 20 покажите что-нибудь. Как вы собираетесь играть в футбол, если держать вы никого не хотите, персонально или по зонам играть не умеете... это ваша работа, так выполняйте её профессионально! Вы надеваете майки "Спартака", забыли об этом что ли? Стыдно на вас смотреть!Если бы кто-нибудь хотя бы 30 минут отпахал, а потом устал - к нему бы не было вопросов, пусть идёт и отдыхает, своё он отработал честно на данном этапе. Но если ты вообще ноль, который не может ни обыграть, ни убежать, ни ударить... что в таких условиях можно сказать?