Владимир Пономарев: отношение к новому лимиту у меня отрицательное - как же мы тогда будем нашу сборную комплектовать?

Владимир Пономарев: отношение к новому лимиту у меня отрицательное - как же мы тогда будем нашу сборную комплектовать? Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info прокомментировал утверждение в РПЛ лимита на легионеров по схеме «8+17», которая будет введена начиная с сезона 2020/21, поделился мнением об идее расширения Премьер-лиги за счет прихода в чемпионат иностранных клубов, а также рассказал, чего ожидает от матча с «Краснодаром» в предсезонном турнире.

- Как я могу относиться к новому лимиту? Конечно же, отрицательно, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Восемь иностранных игроков в заявке - восемь могут находиться на поле. А когда же тогда наши, российские, футболисты будут играть? Как же мы нашу сборную будем комплектовать?! А школа работает: 20 человек выпуска. Куда девать ребят?

В принципе, конечно, иностранных игроков по большей части будут использовать богатые клубы.Такие, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, может быть, «Краснодар». А остальные команды сидят на местных бюджетах. Если бы меценаты хозяевами команд были, как у иностранцев. А у нас хозяева только у нескольких команд. Тут по результату будут иметь преимущества клубы, способные купить хороших иностранных игроков. Вот, например, в баскетбольном чемпионате ЦСКА почти все выигрывает, а выступают там иностранцы в большинстве своем. А ведь и о сборной надо думать. Вышли, конечно, мы на баскетбольный чемпионат мира - посмотрим, как сыграем там. Если три-четыре иностранца в команде, то это нормально. Но только если это действительно классные игроки, выступающие за свои сборные.

- Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Премьер-лигу можно расширить за счет прихода иностранных клубов. Например, из Армении, Белоруссии, Казахстана. Как относитесь к такой идее?

- Это был бы интересный чемпионат. На 120 % я с этим согласен. Это разные школы футбола, это лучшие представители своих чемпионатов. Это так, как было в СССР. И класс футбола должен повыситься, поскольку разные школы.

- 27 июня ЦСКА в предсезонном турнире встретится с «Краснодаром». Чего ждете от игры?

- Чего-то особенного не ожидаю. Просто интересно будет посмотреть на состав. Марио Фернандес не приехал на сбор, у Щенникова травма. Так что оборона претерпит серьезные изменения. Если будут играть, например, в прежнем составе, допустим Васин, то я не завидую армейцам - не тот уровень, который они хотят видеть для решения своих задач.
Теги: Пономарев Сборная России
Сегодня, 08:24
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