У "Зенита" - Азмун, у "Локо" - команда. Семин и его футболисты продолжают собирать трофеи

Классный матч "Локо". Его группа атаки была особенно шикарна

Мурило - в дубль? Или вовсе в "Казанку"?

"Зенит" тяжело входил в игру и, по сути, так в нее и не вошел

Зависимость от иранца и от колумбийца. Они совсем недавно в клубе, но их уже очень не хватает

Четвертый трофей Семина за последние три года. Великий!

Мы давно привыкли, что "Локомотив" намного лучше и комфортнее чувствует себя при игре от соперника, "вторым номером". Но и в прошлом сезоне, и даже в чемпионском 2017-2018 команды Семина далеко не всегда была хороша в атаке. Сегодня же в ее исполнении мы увидели очень качественный футбол, за которым было и приятно, и интересно смотреть. "Зенит" давал пространство, оставлял свободные зоны. "Локо" здорово ими пользовался, особенно в первом и в конце второго таймов. "Железнодорожники" быстро двигали мяч, отдавали точные передачи, эффективно обыгрывались друг с другом и создали достаточно много моментов.Пожалуй, даже немного удивительно, что ни один игрок из линии атаки московского клуба не выпадал из общей картины. Братья Миранчуки, Жемалетдинов, Смолов и вышедший на замену Эдер - каждый из них отметился полезными действиями. Португалец в одном эпизоде попал в штангу, а в другом мог эффектно забить ударом через себя. Жемалетдинов раздавал красивые передачи. Смолов мощным ударом забил важнейший гол в самом дебюте встречи, отдал голевую, выстрелил в перекладину. Брат Антон качественно играл в подыгрыше и иной раз неплохо пытался пробить сам, а брат Алексей двумя шикарными голами фактически принес "Локо" трофей. Упрекнуть всех этих парней практически не в чем, они были реально хороши.Нет, есть, конечно, и вариант с тем, что этот бразильский защитник останется в основе. Тем более, пока не готовы играть Кверквелия, Хеведес. Тем более, что в команде уже нет теоретически способного сыграть в паре с Чорлукой Михалика и нет Тарасова, который мог бы выйти в опорную зону, а Баринов при этом опустился бы в защиту. Все эти факторы могут сыграть за Мурило. Однако сегодняшняя игра, по словам Семина, как раз и должна была оценить потенциал новичка.И вряд ли оценка будет положительной. Хоть потенциала, хоть действий футболиста в отдельно взятом матче. Мурило часто проигрывал борьбу (в том числе верховую), был не особо успешен в отборах и напрямую причастен к обоим пропущенным голам. Случай со вторым, когда он позволил Азмуну делать буквально все, что тот захочет, абсолютно вопиющий. Нет сомнений, что Юрий Павлович крайне недоволен бразильцем. Но будет ли он после этого исключать его из состава? Здесь уверенности нет. Заменить Мурило в центре обороны, по сути, можно только Крыховяком или Бариновым. Но кто тогда будет играть в опорной зоне? Разве что молодежь из дубля.Да, были голы Азмуна. Была более-менее равная игра в первые минут 20 после перерыва. Было преимущество "Зенита" во владении мячом и в инициативе. Но все это было как-то не очень внушительным, не очень цельным и не очень продолжительным. Питерский клуб неудачно начал встречу и не мог ответить на гол "Локо" ни чем, кроме угловых. Да и они, если честно, больше запомнились попытками Ракицкого доказать судье, что был фол и что надо назначать пенальти.Тот факт, что "Зенит" сравнял счет за несколько секунд до перерыва не вытекал из логики игры. Скорее, "Локомотив" должен был забивать второй и уходить в раздевалку с комфортным преимуществом. Но за команду Семака, как и зачастую этой весной, сыграли факторы Дзюбы-ассистента и Азмуна-бомбардира. Вместо 0:1 после серии компактно уложившихся эпизодов быстро были оформлены 2:1. Но после редкой вспышки могучего интеллекта вновь последовал невнятный отрезок, продлившийся фактически до конца матча. Без Азмуна "Зенит" оказался бессилен.Как мы уже сказали, "питерцы" и с Сердаром на поле не всегда были восхитительны. Но нельзя не отметить, что именно с участием иранского нападающего были связаны самые опасные моменты у ворот Гильерме. Практически в каждой атаке "Зенит" нацелен на то, чтобы найти в чужой штрафной или рядом с ней своего главного на данный момент форварда. Безусловно, хорошо, что сегодня команде Семака удалось дважды помочь Азмуну забить, но должен быть и какой-то иной план действий. В какой-то день у Сердара может не пойти игра, а в какой-то момент он может оказаться на скамейке запасных. И матч за суперкубок показал, что на данный момент у "Зенита" есть большая зависимость от иранца - без него футболисты словно не знают, что делать.Впрочем, не менее важной является и другая зависимость, о признаках которой мы можем сегодня поговорить. Новичок зимнего трансферного окна Барриос не смог сыграть против "Локо" из-за занятости на Копа Америка. И это сильно сказалось на "Зените". Ни Нобоа, ни Ерохин даже близко не смогли заменить колумбийца по качеству игры при обороне. У "Локомотива" было очень много пространства в центре поля, чем он активно пользовался. Собственно говоря, все три гола в ворота Лунева так или иначе пришли при попустительстве опорников. В первом - Нобоа не смог помешать Жемалетдинову, во втором - Крыховяк спокойно управлял атакой без прессинга со стороны соперника, в третьем - Миранчук и Смолов вновь без особого труда разыграли стеночку и приблизились к чужой штрафной через самый центр.Весной при Барриосе такой свободы действий "Зенит" своим оппонентам не позволял. После того, как Вильмар вернется в клуб, посмотрим, будет ли он так же хорош в новом сезоне. Впрочем, не стоит исключать, что колумбиец может сменить команду. По крайней мере, сам Семак признавался, что игрок будет отпущен в случае, если поступит предложение, которое устроит все стороны. Примерно такое, как было по Паредесу от "ПСЖ". И при таком развитии событий "Зениту", конечно, надо будет принимать срочные меры. Сегодняшний матч показал, что без футболиста уровня Барриоса команде Семака тяжело.Такого успеха, как Юрий Павлович, с 2016-го года не добился ни один другой тренер. В копилку к двум кубкам России и чемпионству наставник "Локо" добавил суперкубок России. При этом Семин практически постоянно конфликтует с руководством и принимает любопытные, неоднозначные решения. Впрочем, сам он объясняет все весьма просто - у тренера всегда есть конфликт, потому что у тренера всегда есть мысли, направленные на достижение результата. Сегодня Семин в очередной раз доказал, что мысли у него оказываются правильными и что результат он продолжает давать. А что еще надо? Великий!