Фантастик! Два чудо-гола положили начало сезону в России

Не хочется сглазить, но пока начало сезона радует. Недавно «Зенит» и «Локомотив» выдали убойный поединок в Суперкубке, положив начало яркому шоу. А теперь «Арсенал» и «Динамо», несмотря на академичный счёт, порадовали великолепной игрой в первом туре. Будь исполнители в обеих команд повыше классом, вполне можно было бы повторить счёт матча за Суперкубок.Обе команды в межсезонье заметно изменились. «Динамо» сделало ставку на польского плеймейкера Себастьяна Шиманьского, который не только получил 11-й номер в новом клубе, но ещё и место в стартовом составе в первом матче. Шиманьский, которого так хотел видеть Виктор Гончаренко в ЦСКА , пока явно привыкает к новой команде, но уже в первом матче поляк периодически блистал.Куда сложнее было «Арсеналу», потерявшему в межсезонье практически всех лидеров. Без Зелимхана Бакаева и Луки Джорджевича туляки выглядели не слишком убедительно. Фактически весь первый тайм у «канониров» ушёл на то, чтобы разобраться в собственных построениях.«Арсенал» пока совсем сыроват. Голкипер динамовцев Антон Шунин в первые 45 минут встречи в игру так и не вступал. За первый тайм «Арсенал» ни разу не пробил в створ ворот, да и в созидании у команды дела явно не шли. С комбинационным футболом не получалось, «Арсенал» регулярно задействовал длинные передачи. В первые 45 минут на лонгболлы пришлось порядка 15% всех пасов туляков. Ладно бы эта игра ещё приносила результат, но «Динамо» очень легко справлялось с подобными атаками. Стоило только хозяевам перейти на короткие передачи, чтобы выйти в атаку, как следовали потери в опасной зоне. Учитывая несыгранность состава, использование лонгболлов себя в какой-то мере оправдывало.Но проблемы у «Арсенала» были серьёзные. «Динамо» доминировало, несмотря на дождливую погоду и активность болельщиков, подгонявших хозяев. Москвичи уже в начале тайма создали несколько классных моментов. Лишь за первые 10 минут гости нанесли шесть ударов по воротам! Два из них наносились с убойных позиций, поэтому «Арсенал» вполне мог оказаться в роли догоняющего.[media=

Арсенал - Динамо - 1:1. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 1 тур 12.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube]



Если у Евгеньева и Шайдаева не получилось переиграть Левашова, то отлично свой шанс использовал Мигель Кардозу. Португалец в итоге и стал автором первого гола в сезоне. Он получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и классно пробил в дальнюю девятку. Винить Левашова здесь не в чем, такие выстрелы не берутся.



«Динамо» после этого словно испугалось собственной прыти. Такой «Арсенал», пребывающий в весьма разобранном состоянии, нужно было добивать ещё в первые 45 минут. Вместо этого москвичи отступили. За оставшиеся 35 минут тайма они нанесли меньше ударов, чем в первые 10 минут. А «Арсенал» с каждой минутой возвращал себе территорию и инициативу.



Старые болезни «Динамо»



После перерыва ситуация полностью изменилась. Теперь уже «Арсенал» доминировал, а динамовцы ждали концовки матча. За весь второй тайм гости нанесли всего шесть ударов, из которых потенциально голевым был лишь один (и то он состоялся уже после того, как «Арсенал» сравнял счёт). У туляков, напротив, было огромное преимущество. Только посмотрите на карту ударов во втором тайме!





Карта ударов по воротам во втором тайме

Как итог – вполне закономерное возвращение в игру. Правда, не обошлось и без магии. Гол Гии Григалавы получился феноменальным! Когда ещё защитник (и не самый техничный) сможет так пробить?!В целом, ничья стала закономерным результатом. Динамовцам есть отчего расстроиться, уж больно хороши они были в первом тайме. Впрочем, ничего нового. В прошлом сезоне «бело-голубые» страдали от схожей болезни. Об этом у себя в телеграм-канале весьма ёмко написал журналист Василий Уткин: «У «Динамо» команда вроде новая, как минимум обновленная, а проклятье то же: упущенная победа. Не проклятье, конечно. Полностью рукотворное поражение.Почему отступили во втором тайме? Возможных ответов два.Вариант первый: резковато начали, подсели - не канает. Игра не ускорилась после перерыва, она вообще была динамичной, но не быстрой. И «Арсенал» ничего не форсировал. А в первом «Динамо» превосходило и в движении тоже. Вариант второй: осторожность. Похоже. Но переосторожничал Дмитрий Валерьевич. Нельзя полагаться на игру от обороны, проигрывая верх в своей штрафной. В этом отношении игра вышла просто провальной. Дважды как минимум «Арсенал» мог забивать после навесов, и это только непосредственно удары головой».Что ж, трудно поспорить. «Динамо» фактически отдало победу. Теперь Дмитрию Хохлову предстоит разбираться. Потенциал у команды хороший, но отдавать такие матчи нельзя.