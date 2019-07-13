"Спартак" победил, но играл ужасно. "Сочи" до сенсации не хватило 4 минут. Или иного решения судьи?

"Сочи" с 4 новичками и 5 защитниками

Кто здесь в прошлом сезоне играл в ФНЛ, а кто - в РПЛ?

Команда Точилина сама виновата в своем поражении

Москалев ошибся в пользу "Спартака"?

"Сочи" был создан всего лишь год назад. Да, на базе питерского "Динамо", но все же формально именно с прошлого лета идет история нового клуба. До старта чемпионата сложно было сказать, что ждать от "сочинцев" после стремительного прогресса и выхода в РПЛ за один сезон. Сложно было сказать что-то и о том, что от них ждать после внушительной трансферной кампании с привлечением ряда "зенитовцев". Можно было заметить разве что следующий факт - Точилин все-таки сохранил достаточно много игроков из числа тех, кто добывал успех в ФНЛ. Собственно, в матче против "Спартака" в основе "Сочи" было только 4 новичка - Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов и Полоз.В лучшей лиге мира команда Точилина преимущественно играла по схеме с четырьмя защитниками, но в дебютной встрече в Премьер-Лиге она предстала перед нами с более насыщенной обороной и с более насыщенными центром поля. 5-4-1 - такой была расстановка "сочинцев". Велик был соблазн подумать, что они приехали на "Открытие Арену" удерживать нулевую ничью и играть строго "вторым номером". Уверен, увидев стартовые составы, многие даже не сомневались в этом. Но "Сочи" удивил и превзошел ожидания.Гости с первых минут играли лучше хозяев. "Сочинцы" с удовольствием играли в касание, разыгрывали комбинации низом, использовали высокий прессинг на чужой половине поля при потерях, активно задействовали фланги, зачастую оказывались первыми на подборах и значительно больше соперника владели мячом. Соглашусь с теми, кто не сразу понял, какая команда только что вышла из ФНЛ, а какая еще пару лет назад была чемпионом."Сочи" создал как минимум три отличных момента. В одном из них Джикия спас "Спартак" в самый последний момент. При этом нельзя не отметить, что "красно-белые" в первые полчаса играли просто ужасно. И речь даже не об отсутствии осмысленных атак. Подопечные Кононова испытывали серьезные трудности при игре в обороне и давали сопернику много пространства как в центре поля, так и на флангах. "Спартаку" повезло, что счет в первом тайме остался не открытым.Хотя за несколько минут до перерыва хозяева слегка активизировались и даже могли забить сами. Но это, пожалуй, было бы излишним и абсолютно не заслуженным. Интересно, что с началом второго тайма на поле вернулся тот "Спартак", за который его болельщикам может быть стыдно. Разговор в раздевалке не особо пошел на пользу. "Сочи" продолжал играть лучше и продолжал создавать более опасные и более интересные моменты.В этой связи, конечно, очень обидно за дебютанта, который в конечном итоге проиграл. Но здесь он и сам в известной степени виноват. Примерно минуты после 65-й "Сочи" стал значительно больше внимания уделять обороне. Возможно, этому поспособствовал и "Спартак", который провел пару опасных атак и нанес столько же неприятных ударов. Однажды Заболотному, прямо скажем, повезло, что мяч после удара Адриано и рикошета от Новосельцева прошел мимо ворот.Во второй половине второго тайма "Сочи" постарался сделать все, чтобы не дать сопернику подобных шансов. Но в этом, как мы уже сказали, крылась его ошибка. Вместо того, чтобы постараться дожать не чувствовавший себя в комфорте и спокойствии "Спартак", команда Точилина решила прижаться к своим воротам и использовать любую возможность для затяжки времени. В итоге никто не удивился, когда Москалев добавил целых 7 минут.Впрочем, "красно-белым" понадобилось всего лишь 3 из них. Вышедший на замену в составе "Сочи" Кудряшов допустил ошибку на своем фланге и, исправляя ее, вынужден был выбивать мяч на угловой. Именно с него и пришел победный гол "Спартака". Фернандо на протяжении всего матча выполнял хорошие подачи со стандартных положений, и случай в добавленное время не стал исключением. Жиго откликнулся на удобный навес и вырвал для своей команды победу.Да, "Спартак" по игре не заслуживал 3 очка. Но и в чемпионском сезоне 2016-2017 он далеко не всегда был лучше своего соперника. Одним из слагаемых успеха тогда были победы, добытые вопреки обстоятельствам и на самых последних минутах. Сегодня случилось нечто похожее. И, возможно, именно в этом найдут повод для оптимизма "спартаковские" болельщики. Но это, конечно, больше попытка пошутить. "Красно-белые" должны быть сильно обеспокоены уровнем игры, который сегодня продемонстрировала их любимая команда - "Сочи" на протяжении большей части встречи был лучше "Спартака".Закончить статью без упоминания главного арбитра матча было бы неправильным. Владимир Москалев сегодня принимал такие решения, которые наверняка будут обсуждаться как среди болельщиков, так и на уровне департамента судейства и инспектирования. В частности, вызывают вопросы некоторые, как кажется, упущенные им фолы со стороны игроков "Спартака". Иногда они могли привести к опасным штрафным или просто к желтым карточкам, но ни того, ни другого не происходило.Впрочем, самой неожиданной претензией к судьей рискует стать единственный забитый мяч. Эксперт телеканала "Матч ТВ", судья всероссийской категории Игорь Федотов обратил внимание на то, что Жиго в верховой борьбе положил руки на голову Песегова и закрыл тому глаза. По мнению Федотова, это нарушение правил. Следовательно, из его слов можно сделать вывод, что гол "Спартака" должен быть отменен. В динамике эпизода Москалев рассмотрел данный момент по-другому и принял другое решение. Что ж, нам остается ждать только комментария со стороны руководителя российских футбольных арбитров. Возможно, Александр Егоров объяснит, почему гол засчитан верно, или признает ошибку судьи.