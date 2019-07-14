Бийол - о пропущенных голах: ошибка никогда не бывает чьей-то личной Rusfootball.info Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол после поражения от "Крыльев Советов" (0:2) прокомментировал матч первого тура в эксклюзивном интервью Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

- Как оцениваю игру? "Крылья Советов" использовали наши ошибки и забили два гола. Им этого хватило для победы. Мы не смогли забить, хотя могли сделать это сегодня. Но это футбол.



- На ваш взгляд, к пропущенным голам привели персональным ошибки или командные?



- Нет, ошибка никогда не бывает чьей-то личной или персональной. Пропущенный мяч это всегда цепь ошибок, которые допускает вся команда.



- В последней игре прошлого сезона вы обыграли "Крылья" со счетом 6:0. Это не привело к определенной потере концентрации или настроя перед сегодняшним матчем?



- Нет, я думаю, это не так. Сегодня был другой матч и вообще старт нового сезона. Мы не хотели проигрывать. Мы всегда хотим большего. И сегодня был важный матч для обеих команд.



- Как вы оцените физическую готовность вашей команды?



- Мы очень хорошо тренируемся. Может быть, в ближайших матчах мы будем чувствовать себя лучше. Не знаю, как остальные ребята, но я сегодня чувствовал себя хорошо для первого матча сезона. Но, может быть, чего-то сегодня все-таки не хватало, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.