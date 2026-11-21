Фото: телеграм-канал Первой лиги

Защитник гостей Дмитрий Каптилович открыл счет на 25-й минуте игры. Хозяева поля отыгрались на 50-й минуте после точного удара Романа Мануйлова. На 77-й минуте забил хавбек Роман Акбашев, а еще через 10 минут точку в матче поставил полузащитник Виталий Семенов, принеся своей команде волевую победу.: Мануйлов, 50, Акбашев, 77, Семёнов, 87 - Каптилович, 25.: Замерец, Ткачук, Мануйлов, Бурко, Ратников, Лайкин (Защепкин, 73), Хубаев, Султонов (Попов, 65), Семёнов, Акбашев, Уридия.: Гайдаш, Тарасов, Каптилович, Бугарин, Маляров, Киракосян (Немченко, 73), Чурсин, Камилов, Червяков (Спахич, 68), Демченко (Мохаммади, 73), Караев.: Каптилович, 43, Султонов, 62, Киракосян, 66, Бугарин, 83, Хубаев, 87.