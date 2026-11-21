Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал незасчитанный гол в ворота "Балтики" в 15-м туре РПЛ (0:2).

Фото: ФК "Оренбург"

Судьи уже несколько раз говорили, что у нас достаточно сложный стадион из?за того, что не хватает камер или чего-то еще, чтобы быстро и четко определять положение "вне игры". Нашему клубу нужно работать и в этом направлении", - сказал Ахметзянов.

"Отмененный гол? Ничего конкретного сказать не могу."Оренбург" проиграл на своем поле калининградской "Балтике" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Газовик" сегодня, 21 ноября, и завершился со счетом 0:2.На 37-й минуте команда Ильдара Ахметзянова, уступая в один мяч, сравняла счет, однако после вмешательства видеорбитров гол был отменен из-за офсайда у полузащитника Евгения Болотова.