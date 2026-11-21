Нападающий Рашид Магомедов вывел гостей вперед на 13-й минуте матча. Хозяева поля сравняли счет на 28-й минуте после точного удара полузащитника Дениса Симонова. На 50-й минуте Магомедов оформил дубль, однако гол форварда Арсения Филева на 90+3-й минуте принес команде из Иваново ничью.
Первая лига
18 тур
Голы: Симонов, 28, Филёв, 90+3 - Магомедов, 13, 50 (пен).
"Текстильщик": Гапечкин, Крутовских, Гузиев, Иванников, Симонов (Криушичев, 68), Першин (Гуляев, 82), Ищенко, Джебов, Никитин (Филёв, 69), Помалюк (Библик, 78).
"Арсенал" Тула: Левашов, Исаенко, Гоцук, Большаков, Плотников, Енин, Раздорских (Брнович, 56), Горбунов (Уридия, 65), Бирюков (Шамкин, 75), Давидян (Пенчиков, 74), Магомедов (Мелекесцев, 65).
Предупреждения: Горбунов, 15, Першин, 20, Иванников, 29, Магомедов, 52, Исаенко, 58, Большаков, 90+2.
Тульский "Арсенал" упустил в концовке победу над "Текстильщиком"
"Текстильщик" вырвал ничью с "Арсеналом" в матче 18-го тура Первой лиги (2:2).
Фото: ФК "Текстильщик"