Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с "Балтикой" (0:2).

Фото: ФК "Оренбург"

"Максимально ужасный и безыдейный второй тайм.

Если тренер в перерыве что-то сказал команде и это привело к такому результату, то вопрос к тренеру", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".Сегодня, 21 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата России, в котором встречались "Оренбург" и "Балтика". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:2. На 13-й минуте команда Ильдара Ахметзянова пропустила автогол от защитника Данилы Хотулева, а на 65-й минуте отличился форвард калининградцев Егор Голенков.