"Галатасарай" с Батраковым одержал шестую подряд победу в чемпионате Турции

"Галатасарай" обыграл "Самсунспор" в 12-м туре Суперлиги (2:1).

Фото: ФК "Галатасарай"

Завершился матч 12-го тура чемпионата Турции, в котором "Галатасарай" встречался с "Самсунспором". Игра закончилась победой стамбульской команды со счетом 2:1.



Российский атакующий полузащитник Алексей Батраков начал встречу в стартовом составе и провел на поле 66 минут, за которые не отличился результативными действиями.



"Галатасарай" одержал шестую победу в турецкой Суперлиге подряд и набрал 31 очко, продолжая возглавлять турнирную таблицу.