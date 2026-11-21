В эти минуты в Казани проходит матч 15-го тура РПЛ между "Рубином" и "Зенитом". Встреча проходит на "Ак Барс Арене", на данный момент гости уступают со счетом 0:2.
На 27-й минуте хозяева поля не реализовали пенальти, однако первым на добивании оказался вингер Ульви Бабаев, который открыл счет. Спустя 4 минуты отличился защитник Игор Вуячич, удвоивший преимущество.
"Зенит" пропустил два мяча за 4 минуты и проигрывает "Рубину"
Действующий чемпион страны уступает в Казани.
Фото: скриншот трансляции матча