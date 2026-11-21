В начале первого тайма гол в свои ворота забил защитник "Оренбурга" Данила Хотулёв. На 65-й минуте забитым мячом отличился форвард "Балтики" Егор Голенков. Итоговый счет - 2:0 в пользу гостей.
Чемпионат России
15 тур
Голы: Хотулёв, 13 (автогол), Голенков, 65
"Оренбург": Овсянников, Хотулёв, Сивис, Ценов, Касимов, Болотов, (Савельев, 88), Пуэбла, (Голыбин, 66), Рыбчинский, (Касаджиков, 66), Куль, (Васильев, 46), Томпсон, Гузина, (Жезус, 73).
"Балтика": Латышонок, Варатынов, Муфи, (Порохов, 76), Андерсон, Бевеев, Муйоколо, (Гассама, 37), Рядно, Мурид, Шильцов, (Беликов, 56), Мендель, (Петров, 56), Голенков, (Хиль, 76).
Предупреждения: Рыбчинский, 45+4, Мендель, 52, Голенков, 60, Порохов, 82, Сивис, 82
"Балтика" уверенно победила "Оренбург" в гостях
"Балтика" одержала гостевую победу над "Оренбургом" в 15 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Оренбург"