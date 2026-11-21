"Факел" одержал вторую победу в РПЛ, обыграв оставшийся вдесятером "Акрон"

"Акрон" в меньшинстве проиграл на своем поле "Факелу" в 15-м туре РПЛ (0:2).

Фото: ФК "Факел"

Нападающий Максим Турищев вывел гостей вперед за две минуты до конца основного времени первого тайма. На 45+1-й минуте форвард Белайди Пуси удвоил счет.



Отметим, тольяттинцы играли в меньшинстве с 19-й минуты матча.



Таким образом воронежцы одержали вторую победу в этом сезоне РПЛ и набрали 9 очков.



Чемпионат России



15 тур



Голы: Турищев, 43, Пуси, 45+1



"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Неделчару, Эсковаль, Пестряков (Болдырев, 46), Бистрович (Хосонов, 79), Лончар, Марадишвили (Роча, 46), Попенков (Фернандес, 68), Тедич (Беншимол, 46), Шуманский.



"Факел": Фролкин, Габараев, Эль-Мхассани, Клейтон, Бардачёв (Юрганов, 66), Ковалёв, Якимов, Нетфуллин, Магомедов (Багамаев, 63), Пуси (Сутромин, 83), Кокшаров (Турищев, 41).



Предупреждения: Эшковал, 69, Беншимол, 81



Удаления: Бардыбахин, 19

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Акрон