"Первый круг закончили достойно. Сейчас поздравил ребят с этим.
У нас сейчас есть все: команда, адаптированные новички, неплохой результат, поддержка, спортивный директор. Это подчеркнул ребятам. Мы развиваемся, уверен, что эта команда имеет очень большой потенциал", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
"Балтика" одержала гостевую победу над "Оренбургом" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил сегодня, 15 ноября, на арене "Газовик" в Оренбурге и завершился со счетом 2:0.
Команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и поднялась на данный момент на седьмое место в турнирной таблице. До зимней паузы в чемпионате калининградцам осталось сыграть дома с "Ахматом" и против "Зенита" на выезде.