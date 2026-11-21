Когда Бубнов говорит: "Слуцкому последнее предупреждение", понимаю, что он в одной палате с Рэмбо и Терминатором, а в соседней Д’Артаньян и три мушкетера. Меня могут и шпагой заколоть, и бластером пробить", - сказал Слуцкий.
Напомним, ранее бывший футболист испанской "Сельты" и национальной сборной России Александр Мостовой выразил готовность провести боксерский поединок с Леонидом Слуцким, заявив, что еще в школе гонял таких на переменах.
Этим летом Слуцкий покинул пост главного тренера китайского клуба "Шанхай Шеньхуа", который занимал с декабря 2023 года. Также за свою карьеру он возглавлял казанский "Рубин", нидерландский "Витесс", английский "Халл Сити", московский ЦСКА и ряд других клубов.
Источник: Sport24