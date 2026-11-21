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Когда Бубнов говорит: "Слуцкому последнее предупреждение", понимаю, что он в одной палате с Рэмбо и Терминатором, а в соседней Д’Артаньян и три мушкетера. Меня могут и шпагой заколоть, и бластером пробить", - сказал Слуцкий.