Иванович: после пропущенного гола появился страх, вдруг залетит ещё (видео)

- Начало [сезона] всегда тяжелое. Очень хорошо, что набрали три очка сегодня. Ни одна команда в мире не готова на старте сезона на сто процентов. Видно, что можем ещё добавить, видно, что можно прибавить в эмоциях и агрессии.Это была хорошая игра, хорошие три очка. Продолжаем дальше.- Секреты я не буду выдавать (улыбается). Мы поменяли несколько позиций, поменяли схему, но больше [сработало], что мы поменяли наш подход во втором тайме. Нам было тяжело играть против команды, которая хорошо бежит в контратаку. Мы можем быть довольны этой победой.- Появился страх, вдруг залетит ещё. Ещё один такой гол и было бы тяжело. Но я всё-таки думаю, что мы контролировали игру до самого конца.Я долго лежал в конце игры на поле? Со мной всё нормально, - приводит слова защитника корреспондент