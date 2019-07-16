"Спартак" подпишет с Мирзовым контракт на три года

Как стало известно "Чемпионату", "Спартак" и "Ростов" согласовали все детали трансфера полузащитника Резиуана Мирзова. Личный контракт с игроком тоже согласован. Хавбек в ближайшее подпишет контракт на три года.
Мирзов выступает за "Ростов" с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в "Тосно", а минувшую кампанию — в "Арсенале". В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.
За карьеру Мирзов успел поиграть за "Спартак-Нальчик", "Торпедо" и "Ахмат".