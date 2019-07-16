Валерий Рейнгольд об игре "Спартака": ушел Зе Луиш - образовалась дыра. Молодежь - пока нулевая, Понсе - никакой

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспондентуподелился впечатлениями от игры красно-белых на старте сезона, а также рассказал, чего ждет от команды в предстоящем матче РПЛ с «Ростовом».- Если «Спартак» будет играть так же, как в первом туре с «Сочи», ловить ему в Ростове нечего, - сказал Рейнгольд. - Второй момент - не хочется вспоминать эту игру, потому что в исполнении «Спартака» ее не было. Футбольный бардак был на поле - я команду вообще не узнал! Можно играть плохо, но не до такой степени. Что там будет дальше, понять не могу. Я считаю, что в том, что происходит виноват тренер. Тренер, который отвечает и за результат, и за тренировочный процесс. Игры никакой! Разрыв идет между линиями! Защита - сама по себе, средняя линия - никакая, а о нападении и говорить нечего. Ушел Зе Луиш - и образовалась дыра. Одного Адриано маловато, да и возрастной уже это игрок. Молодежь в «Спартаке» - пока нулевая, Понсе - никакой. Много недоработок. При всех делах, как бы ты ни играл, но должен быть рисунок твоей игры. А его нет. Или ты действуй на контратаках, или ищи бреши в обороне другими способами - в футболе их много. Но ничего это я не увидел, но увидел разбросанную команду, не отвечающую требованиям современного футбола.Мне все это очень обидно. Это моя любимая команда, где прошли мои юность и молодость. «Спартак» всегда отличался тем, что в процессе игры мог перестроиться, мог «перенастроить рояль», если были какие-то ошибки. А сейчас этого нет. Команда всегда должна показывать характер. И если у тебя нет мастерства, компенсируй это вдохновением - в этом суть игрового поединка. Я уже говорил перед стартом чемпионата, что спартаковцы вряд ли будут конкурентоспособны. Потому что конкурентоспособность делают футболисты, но их в команде до такой степени мало, что трудно понять, кто будет решать все эти задачи. Что касается главного тренера, то меня удивляет, когда Кононов говорит, что, вот, мы не думали, что «Сочи» так на нас настроится. Это детский лепет! Ужас. Ерунда полнейшая. Такое чувство, что нас держат за дураков. Издевательство.- При таком разобранном состоянии, в каком сейчас перед нами предстал «Спартак», конечно, надо играть на контратаках. Надо сделать так, чтобы там мышь не проскочила в обороне. Нужно играть серьезно, играть профессионально. Здесь нужно и состав на игру соответствующий выпускать. Но это не мне решать. Главный тренер за это получает громадную зарплату по контракту - что я буду ему подсказывать? Он упакован - ему и решать, и он должен справиться. В конце концов, «Ростов» - не «Барселона» и не «Реал». Да, неплохая боевитая команда, но не более того. И на боевитость надо ответить боевитостью. Надо хорошо двигаться на поле, надо соперника ограничить в пространстве.Автор: Виктория Яковлева,