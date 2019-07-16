Никита Бурмистров: с "Зенитом" будем играть на победу Полузащитник "Сочи" Никита Бурмистров на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Наверное, сначала нужно было дать слово главному тренеру, чтобы он рассказал о подготовке к матчу с "Зенитом", о прошедшей игре со "Спартаком". Со "Спартаком" я был на поле, и не могу со стороны оценивать. Думаю, что матч мог сложиться для нас лучше, могли победить, но на всю игру нас не хватило. А к "Зениту" готовимся спокойно, планируем играть на победу. Надеемся, для нас матч сложится лучше.



- В "Сочи" пришло много игроков из сборной. Какие сейчас отношения в команде? Братские или просто партнерские?



- Не может за 4 дня сложиться братские отношения. Мы все профессионалы и пришли сюда выигрывать. Тут независимо из сборной кто-то пришел или нет. Мы команда и постараемся быстрее сплотиться. Надеюсь, это произойдет быстро.



- В Кубке России "Динамо СПб" пару лет назад обыграло "Зенит". Что в воскресенье "Сочи" нужно делать, чтобы вновь победить?



- Забивать голы и не пропускать. И забивать как можно больше.



- Какая основная мотивация для игры с таким соперником, как "Зенит"?



- Какая может быть мотивация, когда ты играешь с чемпионом страны? Глупо выходить на поле и играть на ничью. Мы все профессионалы. Мне вообще без разницы, "Зенит" это или не "Зенит". Будем играть на победу.



- Как оцениваете уровень болельщиков "Сочи", если сравнивать с Москвой?



- Нельзя сравнивать с Москвой. Там уже сложившиеся клубы, которые имеют свою фан-базу. А здесь все строится. Мы сейчас немного развернули болельщиков в свою сторону и людей стало больше. Приятно, что человек 50 приходит на фанатку и кричат, поддерживают нас.



- Как ты чувствовал себя за "Открытие Арене"?



- Ни для кого не секрет, что спартаковские болельщики одни из лучших в России. Приятно, когда стадион полный, кричат, поют песни. Для этого и есть футбол.



Источник: www.rusfootball.info