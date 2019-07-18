Цорн прокомментировал покупку Мирзова

Генеральный директор московского "Спартака" рассказал, чем игрок поможет "красно-белым":



- В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом.



Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.



Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях, - приводит слова Цорна официальный телеграм-канал "красно-белых".