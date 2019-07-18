Сослан Джанаев прокомментировал слухи о сдаче матчей в составе "Спартака"

– Узнал-то я обо всем лишь через два с половиной года, которые на правах аренды отыграл в "Тереке" и "Алании". Вернулся в "Спартак", и Минасов сказал, что ходят такие слухи. Как я понял, Федун сразу дал команду Джанаева зачехлить. Самое обидное – даже не разобравшись!– Контракт со "Спартаком" продолжал действовать, но в основе на меня не рассчитывали. Передали слова Карпина: "Есть Дикань, Ребров и Песьяков. Четвертый вратарь ни к чему". Вариантов особых не было. Тут подходит Бушманов, главный тренер "Спартака-2": "Хочешь за нас во второй лиге поиграть?" – "Почему нет? Практика-то нужна…" – "Хорошо, вносим тебя в заявку на сезон". Приступил к тренировкам. Вскоре в Тарасовке матч против основного состава. Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: "Сос, ты не играешь. Карпин запретил".– Ваша реакция?– Шок. Подходить к Карпину, выяснять что да как, не стал. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за нее так и не провел.– Не знаю. Если когда-нибудь увижу Леонида Арнольдовича, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: "Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете – сантиметра не отдам на футбольном поле!" Как раз тогда "Спартак" бился с ЦСКА, Тёма Ребров ошибся – выбежал за пределы штрафной, маханул, пропустили. 0:1. Говорю: "Вот, про любого вратаря можно сказать то же самое. Давайте пойдем на детектор лжи. Я в себе уверен!"– Человек, который имел отношение к руководству "Спартака". Сейчас в клубе его уже нет.– Давно, еще в "Спартаке". Но тогда я не знал, что он про меня наговорил.