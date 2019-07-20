Валерий Карпин: работа арбитра? Вы же видели всё. Ну а что спрашиваете? (видео)

- От игры. Что можно по ней сказать? Поздравить ребят, они молодцы. Я ими горжусь. Вопреки всему играли до конца. Хотелось выиграть. Могли выиграть. Хотелось бы поблагодарить ребят, болельщиков.Работа арбитра? Вы же видели всё. Ну а что спрашиваете?Что говорил Зуеву? Пусть останется между нами. Поздравил с голом.- Ещё один, да.- Сомнений не было. Он должен был попрощаться.Чем можно объяснить моменты, которые не забил Ионов? Ничем. Если бы он всё завершал, в "Ростове" он бы не играл. В "Барселоне" бы, наверное, играл. В игре с "Оренбургом" завершал. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. А голы придут.Как отреагировал на рекламную кампанию матча про сбитого лётчика? Никак не отреагировал. Написали и написали. Ничего страшного, - приводит слова тренера корреспондент