"Это довольно неожиданное назначение, честно говоря. Но, с другой стороны, приятно, что люди такого калибра возвращаются в большой футбол"
"Другой вопрос — насколько ему это интересно. Всё-таки он долго работал в качестве менеджера. Тренерская работа требует совершенно другого жизненного ритма", — заявил Черданцев.
Комментатор подчеркнул, что Овчинникову предстоит работать в непростых условиях, поскольку железнодорожники находятся в нижней части турнирной таблицы РПЛ.
При этом Черданцев положительно оценил победу "Локомотива" над "Родиной" (1:0) в первом матче под руководством специалиста.
"Понятно, что за две тренировки невозможно изменить качество футбола, физическое состояние команды или что-то ещё. Можно только добавить игрокам мотивации", — отметил журналист.
Черданцев также признался, что ему интересно, кто в итоге будет готовить железнодорожников к весенней части чемпионата.
Напомним, Овчинников приступил к работе с основной командой после ухода Михаила Галактионова.
Источник: "Матч ТВ"