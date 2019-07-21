Мурило: в РПЛ много талантливых футболистов

Защитник "Локо" Мурило Серкейра прокомментировал победа над "Тамбовом" (2:1):- Были сложности, но это естественно. Мы ответили двумя голами и выиграли. В чемпионате России много талантливых футболистов. Думаю, болельщикам нравится смотреть РПЛ.Каково было сразу стать основным футболистом и выиграть титул в первом же матче? Не ожидал такого, но спасибо Всевышнему. Хочу продолжать прогрессировать. Важнее всего не расслабляться. Спасибо Гильерме и Эдеру за поддержку. Да и всему клубу. Непросто обживаться в новой команде и стране. Со мной общаются и шутят даже те, с кем говорю на разных языках. Буду учить русский и английский тоже.Каково играть с опытным Чорлукой? Он мне очень помогает, даже учитывая, что мы не говорим на одном языке. Смотрю на него и многому учусь. Он многое понимает, здорово, что могу на него равняться.Готов ли к зиме психологически? Да, еще с тех пор, как узнал о России, - приводит слова Мурило "Чемпионат".