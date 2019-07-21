Фанаты "Зенита" потролили "Сочи" перед игрой

Прибывшие на гостевой матч против "Сочи" болельщики "Зенита" вывесили шуточный баннер в адрес соперников. Питерские фанаты вспомнили про команду "Жемчужина-Сочи", которая базировалась в городе первоначально. Клуб прекратил существование в 2011 году из-за финансовых проблем.- Ну, здравствуй, жемчужина футбола! - написано на баннере.Напоминаем, что ФК "Сочи" ранее назывался "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге. Клуб сменил название и прописку летом прошлого года.