Прибывшие на гостевой матч против "Сочи" болельщики "Зенита" вывесили шуточный баннер в адрес соперников. Питерские фанаты вспомнили про команду "Жемчужина-Сочи", которая базировалась в городе первоначально. Клуб прекратил существование в 2011 году из-за финансовых проблем.
- Ну, здравствуй, жемчужина футбола! - написано на баннере.
Напоминаем, что ФК "Сочи" ранее назывался "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге. Клуб сменил название и прописку летом прошлого года.
Фанаты "Зенита" потролили "Сочи" перед игрой
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