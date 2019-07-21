Карпин о Мирзове: он пришёлся бы ко двору

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о трансфере Мирзова в "Спартак":– Нет, он таковым не был. В схеме 5-3-2, по которой "Ростов" играл в прошлом сезоне, сложно использовать лучшие качества Резиуана. В расстановке же 4-3-3, применяемой сейчас, он пришелся бы ко двору, но главное для меня – желание футболиста выступать за "Ростов".В команде должны находиться те, кто этого действительно хочет и готов выполнять предъявляемые штабом требования. Резиуан получил предложения от других клубов, хотел уйти – что ж, окей. Со "Спартаком" руководство договорилось – и все, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".