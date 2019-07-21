Артем Дзюба: мог сделать три "ассиста", но мои "мазилы" опять промахнулись

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды над дебютантом РПЛ – ФК "Сочи".
– Спасибо, – поблагодарил футболист журналистов за поздравления. – Считаю, у нас получилась хорошая игра. Была потрясающая атмосфера, погода. Сначала было душноватенько, но потом пошел дождик. Мне, честно говоря, тяжело было в принципе. Поэтому главное, что победили – три очка важнее всего.
– Вы в четверг не тренировались, потом – температура. Как себя чувствуете?
– Три дня я практически не тренировался. Сейчас выпил лекарство, полегче стало. Плоховатенько, честно говоря. Но главное, что победили. Жалко, что не все моменты забили. Мог бы сделать хет-трик среди ассистов сегодня, но мои "мазилы" опять промахнулись. Но ничего страшного.
– Но голевая передача есть...
– Да, это приятно. Я всегда это говорил, но только недавно начали замечать, что я всегда играю на команду. И здесь я оказался, чтобы быть вместе с командой. И выйду играть на столько, на сколько это нужно. Сейчас такой период, когда нужно набирать очки, а все играют очень тяжело. Нет явных лидеров в чемпионате, все мучаются друг с дружкой. Очень важно вырывать такие матчи, делать задел уже сейчас.
– Как относитесь к тому, что Азмун повторил ваш жест, забив гол?
– Ну, приятно. Они знали, что это все очень тяжело проходило у меня, что на ровном месте буквально. Ну, ничего: значит, что это такое испытание у меня было очередное. Спасибо огромное докторам, что они мне все это время помогали. Сегодня была ужасная ночь: душно, а кондиционер нельзя включать, горло просто пылает, воду не могу пить. Я сейчас мечтаю поесть просто. Вот горло пройдет и я буду есть еду.
– А дети там (звали Артема – прим.) что?
– Ну, дети – это святое. Всегда говорил, что детишки – это любовь. Я их очень ценю, это настоящие эмоции, даже когда все плохо. Дети – настоящие, их нельзя обмануть. Для меня это очень важно, чтобы они так относились к футболистам, потому что раньше они нас по-другому называли.
Источник: www.rusfootball.info
Артем Дзюба: мог сделать три "ассиста", но мои "мазилы" опять промахнулись
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