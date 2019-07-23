Зырянов: в "Спартаке" выпускают воспитанников, а команда играет непонятно во что
Наставник молодёжной команды "Зенита" Константин Зырянов поделился мнением насчёт привлечения в основной состав молодых футболистов:
Константин Зырянов. Фото: ФК "Зенит"
- Там [в "Спартаке"] выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали. Тренер в Санкт-Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо, - приводит "Фонтанка" слова тренера.
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