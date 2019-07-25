"Зенит" требует за Ригони € 15 млн, "Сампдория" остановила переговоры

"Сампдория" остановила трансферные переговоры по переходу нападающего "Зенит" Эмилиано Ригони, за которого петербургский клуб просит около € 15 млн, сообщает итальянский журналист издания Sportitalia Альфредо Педулла на своём сайте.По сведениям источника, "Сампдория" приостановила деятельность в отношении трансфера аргентинского футболиста из-за чрезмерных требований по сумме трансфера и формы оплаты со стороны руководства российского клуба.Ригони перешёл в "Зенит" из аргентинского "Индепендьенте" летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в "Аталанте", выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе "Зенита" Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский "Зенит" стал чемпионом России.