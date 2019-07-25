Рыбный четверг: «Динамо» и «Краснодар» объявили о громких трансферах

? Клинтон Н'Жи - в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4?? года? Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9?? номером? Bienvenue, Clinton?? pic.twitter.com/YNd3JAA7tE — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2019

?За «Краснодар» будет выступать француз Реми Кабелля.



«Быки» достигли договоренности с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника в стан чёрно-зелёных.



Кабелля в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет мед. обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт. pic.twitter.com/ZNaYv2erQi — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 25, 2019

После матча с «Рубином» наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов был взбешён. Главный тренер москвичей сетовал на отвратительную реализацию и говорил, что клубу срочно нужен форвард. В общем-то, у «Динамо» действительно была проблема с нападающим, москвичи не реализовали моментов, которых хватило бы на разгром, а в концовке ещё и пропустили, оставшись ни с чем.Видимо, спасать положение будет Клинт Н’Жье, который перебрался в «Динамо» из «Марселя». Москвичи объявили о переходе камерунского форварда. Он подписал контракт с «бело-голубыми» на четыре года, в новой команде Н’Жье получит девятый номер.По слухам, на Н’Жье претендовал и «Спартак». Более того, утверждалось, что «красно-белые» планировали заплатить за него 6 млн евро.Конечно, пока делать выводы рано, но в «Марселе» Н’Жье не отметился какой-то невероятной результативностью. В 21 матче камерунец забил лишь 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Но нужно учитывать, что в 16 встречах Н’Жье выходил лишь на замену, поэтому игрового времени у него было немного.Н’Жье принял участие и в Кубке Африки. Но и в сборной Камеруна он не был игроком основы, так, на турнире в Египте Клинтон принял участие лишь в двух встречах, но зато забил один мяч.У камерунца также есть опыт выступления в Англии. Ранее он выступал за «Тоттенхэм Хотспур», но в лондонском клубе не закрепился. Тогда в 2016 году «шпоры» отдали его в аренду «Марселю», вскоре французы выкупили трансфер игрока за 7 млн евро. По слухам, «Динамо» заплатило за форварда 5,5 млн евро. Относительно невысокая цена объясняется ещё и тем, что у игрока истекал контракт следующим летом. Учитывая, что «Марсель» мог потерять его без какой-либо компенсации, так, французы хотя бы получили за игрока хоть что-то.Любопытно, что некоторые болельщики "Марселя" уже даже успели поблагодарить московский клуб за то, что он избавил их от Н'Жье.25-летний Н’Жье в общей сложности провёл во французской Лиге 1 98 матчей и забил 21 мяч при 14 результативных передачах. Лучший сезон он провёл в 2014-2015 годах в составе «Лиона». Тогда камерунец забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 30 матчах. Именно после этого Клинтон перебрался в Англию, где и сидел на скамейке «Тоттенхэма».Н’Жье — техничный и быстрый футболист, он чаще использовался на позиции крайнего форварда, но камерунец также может сыграть и центрального нападающего. Видимо, «Динамо» рассматривает его именно в этой роли.Ещё более громкий трансфер, видимо, совершит «Краснодар». Пресс-служба «быков» объявила о грядущем подписании контракта с хавбеком Реми Кабелла, выступавшим за «Сент-Этьен». За 29-летнего атакующего полузащитника «Краснодар» заплатит 13,5 млн евро, что станет самой дорогой покупкой в историюю южан.Кабелла — довольно яркий и опытный игрок, он вызывался и в сборную Франции. В минувшем сезоне Реми был признан лучшим игроком «Сент-Этьена» — одного из ведущих клубов страны. В прошлом сезоне «зелёные» заняли в турнирной таблице Лиги 1 четвёртое место, уступив лишь «Лиону», «Лиллю» и «ПСЖ». Сильные стороны Кабеллы — проникающие передачи и удары с разных дистанций. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.Кабелла также успел поиграть в АПЛ. Во времена франконашествия в «Ньюкасл» Кабелла также оказался в составе «сорок», но на другой стороне Ла-Манша так и не прижился. Уже через год французский хавбек ушёл в аренду в «Марсель».«Краснодар» пока явно является лидером Российской Премьер-Лиги по трансферам. Во время летнего трансферного окна «быки» приобрели уже шестерых футболистов! Отчасти ситуация вынужденная: после прошлого сезона «Краснодар» покинули Шарль Каборе и Маурисио Перейра, а Виктор Классон и Юрий Газинский выбыли из-за травм. Понятно, что перед длинным еврокубковым сезоном и дебютом в Лиге чемпионов «Краснодару» нужна глубина состава. Впрочем, Кабелла, скорее, подходит на роль одной из первых скрипок. Тони де Вильена, Кабелла и Кристоффер Олссон должны составить очень интересный треугольник в центре поля.Единственное, пока не совсем понятно, как «Краснодар» планирует обходить ограничения, связанные с лимитом на легионеров. В команде появилось уж слишком много иностранных игроков. Кому-то точно придётся превратиться в запасного, а, учитывая высокий класс новичков, каждый из них вполне может и должен претендовать на стартовый состав. Поэтому неудивительно, что всё чаще появляются слухи об уходе Классона.