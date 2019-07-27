Валерий Рейнгольд: судья просто убил "Спартак" в этом матче Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Тамбова" (0:2) в 3-м туре Премьер-Лиги

- О матче:



Очень трудно здесь что-то говорить... Был недавно матч "Спартак" - "Сочи" (1:0), где арбитр прихлопнул гостей, о чём я честно и открыто сказал после игры. И судьи продолжают даже после таких ошибок работать так же, как сегодня. Просто стыдно за наш футбол! В пользу "Спартака" в минувшей игре не был назначен чистый 11-метровый при счёте 0:0, хотя Вилков находился рядом с эпизодом. И по итогу "красно-белых" в этом матче судья просто убил! Сегодня "Спартак" плавили.



Вообще непонятно, как можно было засчитать первый гол "Тамбова"! Автор гола дважды в течение нескольких секунд попал в офсайд, боковой арбитр сначала это зафиксировал, но затем отменил своё же решение. Мы когда-нибудь будем уже в футбол играть? И дело ни в коем случае не в том, что речь о "Спартаке". Просто противно на этот судейский произвол смотреть. Сил просто нет! Кто-нибудь же должен когда-нибудь это остановить!



Вопросов к "Тамбову" нет, второй гол забит без претензий. Но своими решениями до этого Вилков просто убил настрой игроков "Спартака", и Вилков же далеко не один такой арбитр! Судьи регулярно ломают игровой характер, и сегодня "Спартак" проиграл арбитрам, здесь невозможно было выиграть. "Красно-белые" играли моментами неплохо, но не более того. Если даже не брать в расчёт 4 попадания в каркас ворот, если бы при счёте 0:0 судья назначил бы пенальти, а "Спартак" его реализовал - тамбовчане были бы вынуждены раскрываться и в итоге вообще всё могло закончиться со счётом 5:0 в пользу москвичей. Вот о чём я говорю!



- Об отношении болельщиков "Спартака" к Кононову:



Наболело и у них тоже. Конечно, у "Спартака" игра не поставлена, вопросов нет, команда играет эпизодами, а лучших футболистов "красно-белых" отпустили в другие клубы. Нет коллектива у "Спартака". Вот что сегодня делал Понсе? За такую зарплату он газон должен грызть. Чем занимается Рассказов? Чем занимается Кононов? Надоело это всё! Нет целостности в команде. Я не вижу лидеров в "Спартаке", которые могли бы сказать: "Что мы делаем? Мы будем правильно играть?" Вы же выходите защищать честь миллионов болельщиков "Спартака"!



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