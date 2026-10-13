Форвард "Факела" - о победе над "Краснодаром": хочу отдать должное Василенко

Нападающий "Факела" Аксель Гнапи высказался о победе над "Краснодаром" в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Фото: ФК "Факел"

- Опять же, мне задают вопросы по "Краснодару". Я игрок "Факела", поэтому я могу сказать, что мы были сегодня на хорошем уровне, показали хорошие моменты, проявили характер. Надо сосредоточиться на следующих играх.- За счет разговоров, за счет организации внутри команды сегодня мы смогли победить "Краснодар". Я не могу выделить какую-то причину. Я хочу отдать должное прежнему тренеру, Олегу Петровичу, потому что это и его работа, и его победа. Я желаю ему всего прекрасного в его карьере.- У нас осталось достаточное количество игр. Будем играть, развиваться с каждым матчем, победа за победой. Посмотрим, что получится в конце, - передает слова Гнапи