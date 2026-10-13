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"Галатасарай" играет вничью с "Барселоной" после первого тайма. У Батракова гол

"Галатасарай" и "Барселона" играют вничью после первого тайма матча Лиги чемпионов. Алексей Батраков записал гол на свой счет.
Фото: ФК "Галатасарай"
Сегодня, 13 октября, на арене "РАМС Парк" в Стамбуле проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Барселоной". После первого тайма счет 1:1.

Голом за турецкий клуб отличился российский хавбек Алексей Батраков. За сине-гранатовых забил защитник Жоау Канселу.

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