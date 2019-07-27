Матвей Сафонов: могли забить "Сочи" пять или шесть мячей (видео)

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал итоги матча против ФК "Сочи", который стал для "быков" первым домашним в сезоне.– Скажу, что тяжеловато было. "Сочи" доставили нам неприятности, скажем так. Нельзя сказать, что была гладкая игра, в которой мы все контролировали. Были какие-то моменты у соперника, но мы старались их свести к минимуму. Не все получалось, конечно. В принципе, я думаю, мы неплохо поработали в обороне. Забили три гола, хотя могли забивать больше. Если реализацию поправить, могли бы 5-6 забить. Мне понравилось.– Да, это логично. У нас много новых игроков, которые сыгрываются. Мы тренируемся недельный цикл, и какие-то связи новые образуются. Так и должно быть.– Да готовы. Сейчас каждую неделю игры, не так тяжело. Будет сложнее, когда пойдут еврокубки, там две игры в неделю. Понятно, что есть свои сложности, но я думаю, мы будем готовы.– Я не знаю. Мы не разбирали "Зенит", "Порту". Сложно сказать сейчас. После игры с "Порту", первой, смогу ответить на этот вопрос.– С самого начала все было нормально. Один был, скажем, спорный эпизод у меня в игре с "Ахматом". Остальные игры, думаю, нормально отыграл, без проблем. Сегодня мне не кажется, что произошло что-то особенное для меня. Не было прям таких хороших спасений. Те мячи, что должен поймать, я поймал. Вот и все.– Ощущаю себя уверенно, но не всегда получается, что хочу. (смеется) Но ошибаться надо уверенно.– Я не знаю, как с другими новичками. У нас все ребята простые приходит, все открытые к общению. Понятно, что внутри команды образуются какие-то компании, в том числе и по языковым признакам. Я спокойно могу подойти к каждому и пообщаться, о чем хочу.– Не могу сказать, сильнее ли мы. Можно будет сказать после нескольких игр, например, с "Порту", стали ли мы сильнее, чем в прошлом году.– Давайте, во-первых, мы не будем об этом говорить. Во-вторых, я думаю, много зависеть будет от нашей игры, как мы сыграем. Будет плохой результат? Но главное – это наличие хорошей игры, чтобы мы показали качественный футбол.– Он и был лидером. Просто сняли момент с его речью. Это, наверное, получился забавный момент. Ари вообще забавно разговаривает по-русски.– Тяжело выделить кого-то одного лидера в команде. У нас многие люди заводят команду, включаются во многие моменты. Поэтому у нас много ребят с лидерскими качествами. Любого назовите. Игнатьев выходит в старте первый раз в сезоне и сразу забивает два, Шапи – гол с замены, Спайч и Мартынович всегда подсказывают, все выкладываются. Даже новички стараются. Допустим, в "Уфе" было тяжело, а Намли включился и мы смогли отыграться и даже выиграть в итоге. Поэтому нельзя выделить одного человека. В каждой отдельно взятой игре может быть свой лидер, и это прекрасно.www.rusfootball.info